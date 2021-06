Zonder testen of vaccinatiebewijs naar Duitsland • Nieuwe versoepelingen in België

Nederlanders hebben vanaf vandaag geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs meer nodig om Duitsland in te mogen. Sinds middernacht zien de Duitsers Nederland niet meer als risicogebied, waarmee die maatregelen voor Nederlanders vervallen. Eenmaal in Duitsland moeten Nederlanders zich nog wel aan de lokaal geldende coronamaatregelen houden.

De versoepeling voor Nederlanders geldt niet voor reizigers uit de overzeese gebieden. Mensen die vanuit Aruba of Sint-Maarten naar Duitsland reizen, hebben dus nog wel een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs nodig. Reizigers die per vliegtuig komen moeten sowieso een negatief testresultaat hebben of volledig zijn gevaccineerd.

Andersom mogen ook Duitsers weer naar Nederland reizen zonder verplichte thuisquarantaine of negatieve coronatest bij terugkeer.