Wekdienst 27/6: Nederland speelt tegen Tsjechië op EK • Sigrid Kaag hijst regenboogvlag

Goedemorgen! Vandaag speelt het Nederlands elftal de achtste finale op het EK tegen Tsjechië en Sigrid Kaag hijst dertien regenboogvlaggen bij de Hofvijfer in Den Haag uit protest tegen de anti-homowet in Hongarije.

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur loopt geleidelijk op naar zomerse waarden tussen de 25 en 28 graden. Later vanmiddag neemt de kans op een onweersbui vanuit het zuiden toe, vanavond trekken de buien noordwaarts maar lossen geleidelijk aan op.

Wat heb je gemist?

In de Canadese provincie British Columbia zijn de voorbije dagen vier katholieke kerken afgebrand. In diezelfde provincie werden vorige maand de stoffelijke overschotten van ruim tweehonderd kinderen gevonden. De politie heeft de branden aangemerkt als verdacht en onderzoekt of deze verband houden met die vondst, meldt de BBC.

Anders nieuws uit de nacht

Duizenden supporters komen af op eerste Trump-rally in maanden: Trump was in Ohio onder meer kritisch op Bidens immigratiepolitiek. Ook drong hij er bij zijn supporters op aan de Republikeinen weer aan een meerderheid te helpen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Politie Istanbul zet traangas in tegen betogers Pride-viering: twintig betogers werden bij de vooraf verboden Pride-optocht opgepakt.

Aantal doden ingestort gebouw bij Miami Beach stijgt naar vijf: reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam, waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156.

En dan nog even dit:

Het Nederlands elftal speelt vandaag tegen Tsjechië. Het zal je wellicht niet ontgaan zijn. Duizenden fans zijn sinds gisteren al in Boedapest, waar de wedstrijd vanavond gespeeld wordt. Ze laten daar al flink van zich horen: