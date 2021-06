Duizenden aanhangers komen af op eerste Trump-bijeenkomst in maanden

Bij zijn eerste grote publieksbijeenkomst sinds zijn vertrek uit het Witte Huis heeft de Amerikaanse oud-president Trump uitgehaald naar het immigratiebeleid van zijn opvolger Biden. Ook drong hij er bij zijn aanhangers in Ohio op aan de Republikeinen weer aan een meerderheid te helpen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Sinds zijn aftreden in januari gaf Trump al eerder toespraken tijdens Republikeinse evenementen, maar nog niet eerder organiseerde hij een rally die deed denken aan zijn campagnebijeenkomsten. Duizenden Trump-aanhangers waren erop afgekomen. Een deel van hen riep de bekende leus "Lock her up", toen de naam van Trumps voormalige rivaal Hillary Clinton viel.

"We pakken het Huis terug, we pakken de Senaat terug en we pakken Amerika terug, en dat gaat snel gebeuren", zei Trump, vooruitblikkend naar de tussentijdse verkiezingen van 2022. Hij liet in het midden of hij in 2024 opnieuw een gooi zal doen naar het presidentschap. Volgens ingewijden neemt hij daar pas volgend najaar een beslissing over.