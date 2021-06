Aantal doden ingestort gebouw bij Miami Beach stijgt naar vijf

Het dodental als gevolg van het instorten van een appartementengebouw bij de Amerikaanse stad Miami is opgelopen tot vijf. Reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam, waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156. Burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade heeft dat bekendgemaakt. Het complex stortte afgelopen week deels in.

Volgens de burgemeester kwamen reddingswerkers gisteren nog een ander stoffelijk overschot in het puin tegen. De resten worden verder onderzocht en moeten worden geïdentificeerd op basis van dna-onderzoek. Prioriteit is volgens Levine Cava nog steeds het zoeken naar overlevenden.

Met hulp van speurhonden en sonar-apparatuur werd de hele zaterdag naar slachtoffers gezocht. Met een kraan wordt het puin, dat een 9 meter hoge berg vormt, stukje bij beetje verwijderd. Diep tussen het puin woedt nog een brand, wat de reddings- en zoekwerkzaamheden bemoeilijkt.

Onderzoekers onderweg naar Florida

Een aantal onderzoekers gespecialiseerd in dergelijke constructie-rampen is inmiddels naar Florida gestuurd om meer te weten te komen over het ongeluk.

Eerder op zaterdag dook een in 2018 gepubliceerd onderzoek op waarin werd gewaarschuwd voor grote schade aan de constructie van het appartementencomplex bij Miami Beach. Uit het onderzoek bleek dat de schade vooral zat in het beton onder het zwembad. Ook zaten er scheuren en gaten in de pilaren in de parkeergarage onder het gebouw.