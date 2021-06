Peloton aangeslagen na slagveld: 'Publiek is leuk, maar dit kan echt niet'

"Absurd dat dit kan gebeuren in zo'n grote wedstrijd", fulmineerde Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma na afloop. "Alle renners die hier zijn hebben zich maandenlang voorbereid, kosten noch moeite gespaard. Wielrennen wordt steeds professioneler, maar er zitten nog steeds zoveel amateuristische dingen in de wielersport. Dingen, die niet uit te leggen zijn."

Woedend, waren ze bij Jumbo-Visma na afloop van de eerste etappe van de Tour de France. En ook een beetje opgelucht. Want ook kopman Primoz Roglic was tegen de grond gegaan in de massale valpartij op 48 kilometer van de finish, maar de Sloveen herpakte zich en eindigde nog knap als derde.

"Die tweede valpartij was er één tussen de renners, maar die eerste had gewoon voorkomen kunnen worden", vond Zeeman. "Het is een wielergek volk, maar ze staan allemaal stomdronken langs de kant. Als we met de auto langs rijden, springen ze vlak voor de auto weg. En dan die vrouw, die met de rug naar de renners toe staat. Maar er staan ook geen hekken ofzo, ze staan midden op de weg. Het is belachelijk dat dit anno 2021 nog kan."

"Je komt naar de Tour om de kampioenen aan het werk te zien, niet om zelf op tv te komen", zei Tourbaas Christian Prudhomme tegen Franse media. De organisatie dient zelfs een klacht in tegen de toeschouwer, die gezocht wordt door de Franse politie. "Dit is onaanvaardbaar."

"We reden relatief ontspannen, we reden vooraan en hadden alles onder controle. Ik wilde mijn collega Robert Gesink rechts inhalen en zag dat er iemand met een bord stond. Ik zag hoe hij of zij alleen op de camera lette en ons niet eens meer zag. Ik kon geen kant meer op. Jammer, zo onnodig."

Tony Martin kwam met arm vol bloed over de finish. Wat er precies gebeurde? "Het is ongelooflijk, sommige toeschouwers hebben geen respect", aldus de Duitse gangmaker van Jumbo-Visma.

Ook klassementstroef Roglic kwam gehavend aan de finish, sprintte nog naar de derde plaats en pakte zo zelfs wat bonificatieseconden en zei na afloop nog opgewekt dat vallen op de eerste dag geluk brengt. In een onderonsje met Wout van Aert na afloop zei hij onder meer: "We hebben het overleefd."

"Wat een waardeloze dag...", vond Robert Gesink. "Voor de start vroeg een collega van jullie wat ik ervan vond dat er weer publiek was. Toen gaf ik best een net antwoord. Maar na die situatie had ik een ander antwoord gegeven. Ik zag die jongens allemaal liggen en dacht... nee. Nu is het afwachten."

Dat gold ook voor Wilco Kelderman, op de vijfde plaats de beste Nederlander in de Bretonse ravage. Maar ook Kelderman kwam niet ongeschonden uit de strijd, zo meldde zijn ploeg Bora-hansgrohe. Bij de eerste massale valpartij liep hij een gekneusde elleboog op. "Dit is een kleine teleurstelling, maar gelukkig is het niet erg."

Hirschi belandde in het struikgewas en liep daarbij een ontwrichte schouder op, maar in het ziekenhuis bleek hij geen breuken te hebben opgelopen. Soler was de laatste renner aan de finish en dat mag een wonder heten. Uit onderzoek bleek namelijk dat de Spaanse klimmer van Movistar beide armen gebroken heeft.

En zuur is het ook voor Mike Teunissen. Na zijn verrassende ritzege in Brussel en drie dagen in het geel in de Tour van 2019 lijkt de pechduivel op de schouder van de Limburger mee te rijden. Het vorige seizoen ging de mist in door blessures en ook dit voorjaar kwam Teunissen amper in actie na een val tijdens de training.

Teunissen gaat zware dagen tegemoet

Nu hij eindelijk weer fit en gretig op de fiets zit, ging hij zwaar onderuit. Röntgenonderzoek na de finish wees uit dat hij geen breuken heeft opgelopen, maar met een lijf vol schrammen en kneuzingen wel een paar zware dagen tegemoet gaat.

Kan dit in de toekomst voorkomen worden? Zeeman: "We zijn in de Tour de France, de grootste wedstrijd met de grootste organisator. Het volstaat niet om alleen in de laatste kilometers hekken neer te zetten. Dit kan natuurlijk niet."