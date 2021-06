Politie Istanbul zet traangas in tegen betogers Pride-viering

De politie van Istanbul heeft bij een vooraf verboden Pride-optocht traangas ingezet tegen vreedzame betogers. Ook werden twintig van hen vastgezet. Onder de arrestanten is ook een fotograaf van persbureau AFP.

Op beelden is te zien hoe betogers met regenboogvlaggen scanderend door de straten trekken op weg naar Istiklal Caddesi, een van de belangrijkste straten van de stad. Zij worden uiteengedreven door agenten in oproeruitrusting. Ook is te zien hoe agenten demonstranten wegslepen van de parade. Onduidelijk is hoeveel gewonden er zijn gevallen.

Istanbul Pride wordt al jaren op rij door de lokale autoriteiten verboden, zo ook dit jaar. Volgens de Turkse autoriteiten wordt de mars verboden om veiligheidsredenen, maar de organisatie ziet in het verbod een bewuste poging om de viering te blokkeren.

Op de laatste Pride-viering die gewoon door kon gaan, die in 2014, kwamen zo'n 80.000 mensen af om te feesten. Bij edities die daarop volgden, werd ook traangas ingezet door de politie.