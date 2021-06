Italianen krijgen Oostenrijk pas in verlenging op de knieën (2-1)

Vreugde bij de Italianen - AFP

Italië is door het oog van de naald gekropen op het Europees kampioenschap. De viervoudig wereldkampioen won zaterdagavond moeizaam met 2-1 van Oostenrijk, dat voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase van een Europees kampioenschap had bereikt. De Italianen kenden met drie zeges en geen enkel doelpunt tegen een foutloze groepsfase dit EK, maar met Oostenrijk had de ploeg van bondscoach Roberto Mancini grote moeite. Pas in de verlenging viel de beslissing en werd een kwartfinaleplaats veiliggesteld. Italië treft op 2 juli in de volgende ronde België of Portugal, die zondagavond (21.00 uur) tegen elkaar spelen in de achtste finales. Felle beginfase De Oostenrijkers, die als tweede eindigden in de groep met het Nederlands elftal, begonnen fel aan het duel met Italië. Marko Arnautovic kreeg al in de tweede minuut een gele kaart en doelman Daniel Bachmann ging uit z'n dak toen hij in botsing kwam met Ciro Immobile.

Bachmann en Immobile kunnen elkaar niet meer ontwijken - Reuters

De Italianen waren niet onder de indruk en gingen geconcentreerd op zoek naar de openingstreffer. Leonardo Spinazzola zorgde voor het eerste gevaar in het Wembley Stadion. De vleugelaanvaller ging buitenom en schoot de bal naast. Even later redde Bachmann inzetten van Lorenzo Insigne en Nicolò Barella. Oostenrijk kwam er een enkele keer uit, onder meer met Arnautovic, maar een Italiaanse treffer hing in de lucht. Immobile was in de eerste helft het dichtst bij een treffer met een knal op de kruising. Toch was de stand halverwege nog 0-0. Wedstrijd kantelt Vlak na rust kreeg David Alaba een kans om Oostenrijk tegen de verhoudingen in op voorsprong te schieten. De middenvelder van Bayern München mocht aanleggen voor een vrije trap net buiten de zestien, maar hij mikte net iets te hoog. De wedstrijd kantelde en Oostenrijk nam het initiatief langzaam maar zeker over. De Italiaanse verdediging kwam steeds meer onder druk te staan en leek na ruim een uur spelen te bezwijken. Arnautovic kopte de bal op fraaie wijze voorbij doelman Gianluigi Donnarumma, maar uit de VAR-check bleek dat hij buitenspel stond.

De buitenspelgoal van Arnautovic - Reuters

De krachten bij beide ploegen vloeiden weg. Italië probeerde het nog wel, maar stuitte keer op keer op de Oostenrijkse verdediging. De Oostenrijkers werden in de eindfase van de reguliere speeltijd slordiger en konden ook geen echte kansen meer creëren. Verlenging Er was een verlenging nodig om tot een winnaar te komen. Wat in de reguliere speeltijd niet lukte, kreeg invaller Federico Chiesa na vier minuten in de verlenging wel voor elkaar. Hij kapte naar binnen en schoot met links hard raak. Bekijk in de carrousel de doelpunten van de wedstrijd: