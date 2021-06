Voetbalpodcast #162: 'Nederland mag nooit van Tsjechië verliezen, nooit'

Zowel Frenkie de Jong als de Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy bestempelt Nederland als favoriet in de achtste finale van het EK tegen de Tsjechen. De panelleden in de NOS Voetbalpodcast denken daar niet anders over.

"Nederland mag nooit van Tsjechië verliezen, nooit", zegt commentator Jeroen Grueter, die zondag in Boedapest verslag doet van het duel van Oranje.

Grueter blikt met Tom Egbers, Jeroen Stekelenburg en Frank Snoeks vooruit op de wedstrijd die om 18.00 uur begint. Het duel is live te zien op NPO 1, NOS.nl en via de NOS-app en uiteraard is het live-verslag te horen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.