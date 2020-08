Brug in Genua die de ingestorte brug vervangt gaat open

Vanavond wordt de nieuwe brug bij de Italiaanse stad Genua geopend. De oude Morandi-brug stortte bijna twee jaar geleden in, de auto's en vrachtwagens die er op het fatale moment overheen reden, verdwenen in de diepte. 43 mensen kwamen hierbij om het leven.

In nog geen anderhalf jaar tijd is er een nieuwe brug ontworpen en gebouwd, met een nieuwe naam: de San Giorgio-brug, genoemd naar een van de beschermheiligen van Genua. De nieuwe constructie moet vooral steviger zijn dan de voorganger, om een tweede drama te voorkomen.

Volgens Italiaanse media wordt de nieuwe brug de best gemonitorde constructie van Europa. Daar komt Nederlandse technologie aan te pas. Er worden sensoren op de brug geplaatst van Nederlandse makelij die moeten waarschuwen als er iets mis is met de structuur van de brug.

Jac Gofers is de ceo van het Haagse bedrijf Somni. In het NOS Radio 1 Journaal vertelde Gofers dat de sensoren worden geplaatst op de pijlers waar de brug op gebouwd is. Bij veranderingen in de structuur kan worden besloten om in te grijpen, onderhoud te plegen of in geval van zwaar weer de brug te sluiten.

Duizend jaar

Het bouwwerk is ontworpen door de wereldberoemde architect Renzo Piano, die zich meteen meldde om zijn geboortestad Genua een dienst te bewijzen. Hij heeft een lange staat van dienst: zo heeft de Italiaan onder meer het Centre Pompidou in Parijs ontworpen. In Amsterdam is het wetenschapsmuseum Nemo van zijn hand.

In een interview zei Piano dat hij van Genua houdt en dat hij een dag na de ramp al aan een ontwerp begon. Dat eerste ontwerp is ook uitgevoerd.

De brug van staal zal duizend jaar meegaan, zei de 82-jarige architect bij de presentatie van zijn ontwerp. De dragende pilaren lijken op de boeg van een schip, vanwege de maritieme geschiedenis van Genua.

Op de brug zijn 43 lampen geïnstalleerd, voor elk van de slachtoffers van de brug die in augustus instortte één. In overleg met de nabestaanden is besloten dat de opening vanavond sober verloopt.

Correspondent Mustafa Marghadi sprak met een van de nabestaanden over de vraag hoe hij terugkijkt op de dag van de ramp: