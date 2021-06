Dolberg scoort twee keer in 'zijn' Johan Cruijff Arena: 'Speciale plek voor mij'

Dolberg scoort twee keer in 'zijn Arena': 'Dit is een speciale plek voor mij' - NOS

Met twee doelpunten was Kasper Dolberg zaterdagavond de gevierde man bij Denemarken in het gewonnen duel (4-0) met Wales in de achtste finales van het EK voetbal. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zette de oud-Ajacied zowel de 1-0 als de 2-0 op het scorebord. "Dit is echt een speciale plek voor mij."

Dolberg, die in 2019 door Ajax werd verkocht aan Olympique Nice, stond voor het eerst dit toernooi in de basis. "Twee doelpunten maken en winnen: dat is geweldig", vertelde de 23-jarige aanvaller na afloop. "Het is heel bijzonder om hier rond te lopen. Amsterdam betekent heel veel voor me."

Speciaal tegen Nederland

Als het Nederlands elftal zondag van Tsjechië wint, treft het Denemarken in de kwartfinales. "Dat zou heel speciaal zijn om tegen Nederland te spelen", aldus Dolberg. "Dit was een goede avond voor Denemarken. Ook voor Christian Eriksen, want Amsterdam is natuurlijk ook een speciale plaats voor hem."