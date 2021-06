Discussie in Italië over antidiscriminatiewet lhbti: 'Geen stap terug'

Onder de bevolking is er ook weerstand tegen de wet. Zo was er afgelopen mei een grote demonstratie in Milaan waarbij de politie moest ingrijpen. Veelal conservatieve organisaties zoals Il popolo per la famiglia en Pro Vita e Famiglia Onlus scharen zich achter de rechtse partijen, onder het mom restiamo libero (we blijven vrij). De organisaties maken zich onder meer zorgen over het (katholieke) onderwijs.

Van noord tot zuid en van de eilanden tot het vasteland, waren er de afgelopen maanden demonstraties van voorstanders van de wet. Onder meer in Turijn , Milaan , Rome , Cagliari en Palermo kwamen duizenden mensen samen, die de Senaat opriepen zo snel mogelijk over het voorstel te stemmen.

Het Huis van Afgevaardigden keurde het voorstel afgelopen november goed. Nu is het dus de beurt aan de Senaat om te stemmen. Een aantal rechtse partijen is tegen de wet, waaronder de Lega en Fratelli d'Italia. Zij zeggen onder meer dat de vrijheid van meningsuiting in het geding komt. Het is nog onduidelijk wanneer de Senaat zich over dit voorstel buigt, maar mogelijk volgende maand al.

Het idee is om een bestaande wet uit te breiden, zodat homo- en transfobie gelijk worden gesteld aan discriminatie en haat op basis van iemands ras, religie of politieke voorkeur. "Er gebeurt nu te weinig in Italië om dit soort discriminatie te voorkomen", vertelt Angelo Schillaci, universitair docent publiekrecht aan de Sapienza Universiteit in Rome. Hij is de juridisch adviseur van Zan en werkte mee aan de tekst van het wetsvoorstel.

Nu staat nergens in de Italiaanse grondwet dat discriminatie, haat zaaien en aanstichting van geweld op basis van sekse, seksuele voorkeur en genderidentiteit strafbaar is. Een wetsvoorstel, in de volksmond bekend als de DDL Zan , moet daar verandering in brengen. De naam is afkomstig van initiatiefnemer Alessandro Zan, politicus van de Democratische Partij en lid van het Huis van Afgevaardigden.

In de Romeinse straten wapperen regenboogvlaggen en heeft zich een feestende menigte verzameld. Dit weekend wordt in Rome Gay Pride gevierd. Maar een paar kilometer verderop in het parlementsgebouw, wordt al maandenlang gepraat over een wetsvoorstel dat de gemoederen in het land flink bezighoudt.

Terug naar de Gay Pride, die vandaag en morgen wordt gevierd in Rome. Het wetsvoorstel blijft niet onopgemerkt, denkt Schillaci. "Het wordt denk ik hét gespreksonderwerp van deze Pride. Maar tegelijkertijd zal de lhbti-gemeenschap ook willen laten zien wat er allemaal al bereikt is. Het motto is: we doen geen stap terug."

Deze week tekende het Vaticaan formeel protest aan tegen het wetsvoorstel. Het zou de vrijheden van de Rooms-Katholieke Kerk ernstig ondermijnen, staat in de brief . Premier Mario Draghi reageerde kort: "Italië is een seculiere staat. Het parlement kan vrijelijk discussiëren en wetten uitvaardigen."

Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) blijkt dat de acceptatie van lhbti'ers in Italië laag is ten opzichte van andere landen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband. Daardoor is de kans om gediscrimineerd te worden groter, schrijft OECD.

De situatie voor lhbti'ers in Italië is ten opzichte van andere Europese landen, nog altijd niet goed. Volgens de Rainbow Index van ILGA staat Italië van de 49 landen op plaats 38, Nederland staat op de twaalfde plaats. "Dat komt vooral door het gebrek aan rechten voor de groep", vertelt Schillaci. "Geregistreerd partnerschap is bijvoorbeeld wel toegestaan, maar een wet om homofobie tegen te gaan is er nog niet."

Wet in Nederland

"Hoewel discriminatie van lhbti'ers al langer is uitgebannen in Nederland, is het nog niet opgenomen in de grondwet. Maar dat gaat gelukkig veranderen", vertelt Henny Bos, hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth aan de Universiteit van Amsterdam. In artikel 1 van de grondwet staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

D66, GroenLinks en PvdA hebben in 2019 een voorstel ingediend voor een grondwetswijziging, waarbij handicap en seksuele gerichtheid ook aan artikel 1 worden toegevoegd. Zowel de Eerste als Tweede Kamer keurden het goed. Nederland heeft wel al sinds 1994, als een van de eerste landen ter wereld, de Wet gelijke behandeling. Dat zijn regels om te beschermen tegen discriminatie van onder meer geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat.

"In Nederland gaat het relatief goed, maar dat het is uitgebannen betekent niet dat er niets gebeurt", zegt Bos. "Er zijn nog regelmatig incidenten, waarbij mensen bijvoorbeeld worden aangevallen op straat."