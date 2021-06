Uitgerekend Dolberg leidt Denen in Amsterdam naar kwartfinales EK (4-0)

Bij de Denen stond Dolberg voor het eerst dit toernooi in de basis en de eerste Deense doelpoging kwam ook direct van de voormalig Ajax-speler. Wales-keeper Danny Ward hoefde echter niet in actie te komen op zijn afstandsschot, dat ver naast en over ging.

Denemarken treft in de kwartfinale op zaterdag 3 juli in Baku de winnaar van het duel tussen Nederland en Tsjechië.

Met de uitschakeling in de achtste finales is Wales niet in de buurt gekomen van de prestatie van vijf jaar geleden. Toen reikte Wales bij het EK-debuut tot de halve finales.

Denemarken heeft als eerste land op dit EK voetbal de kwartfinales bereikt. In de Johan Cruijff Arena, waar voor het laatst dit EK een wedstrijd werd gespeeld, waren de Denen met 4-0 te sterk voor Wales. Oud-Ajacied Kasper Dolberg was met twee doelpunten de gevierde man bij de Deense ploeg.

Op het moment dat Wales iets inzakte, pakte Denemarken het initiatief weer over. Het was opnieuw Dolberg die aanlegde voor een schot en dit keer wel met succes. Hij krulde de bal van buiten de zestien in het doel, buiten het bereik van Ward.

Vlak na rust liet Dolberg de Denen opnieuw juichen. Martin Braithwaite zette aan de rechterkant van het veld een knappe actie in en gaf de bal voor. Wales kreeg de bal niet weg uit het strafschopgebied, waarna Dolberg niet twijfelde en voor de tweede keer doeltreffend uithaalde.

Wales drong in het vervolg van de tweede helft aan, maar verder dan een aantal ongevaarlijke afstandsschoten van Joe Allen kwam de ploeg van trainer Robert Page niet.

Mathias Jensen was dicht bij de 3-0 in de Johan Cruijff Arena. De inzet van de Brentford-middenvelder vloog tot opluchting van Ward enkele centimeters naast de paal. Ook Braithwaite had het derde doelpunt van de avond op zijn schoen, maar vond de paal.

Slotoffensief

In de slotfase werd de 3-0 alsnog een feit. Joakim Maehle kreeg veel ruimte van de Welshe verdedigers en schoot met links keihard raak. Even later was er nog een negatieve hoofdrol voor Harry Wilson, die na een forse tackle rood kreeg.

Diep in blessuretijd pikte ook Braithwaite nog een doelpunt mee. De goal van de aanvaller van FC Barcelona werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na een check van de VAR stond er alsnog 4-0 op het scorebord in de Arena.