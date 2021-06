Ondanks verlies maken Nederlandse rugbyers indruk in Europe Championship

De Nederlandse rugbyers hebben bij hun debuut in het Europe Championship een prima indruk achtergelaten. Oranje verloor in Telavi weliswaar met 48-15 van Georgië, maar het hield een uur lang knap stand tegen de mondiale nummer twaalf.

Georgië geldt als het sterkste Europese land dat niet aan het zeslandentoernooi meedoet. De Georgiërs grepen in elf van de laatste dertien edities van het Championship/de Nations Cup de eindzege en zijn in deze competitie al vier jaar ongeslagen.

Dankzij een prachtige try van Jordy Hop kwam Nederland van 10-3 terug tot 10-8 en bij rust was het 15-8. Na rust hield Oranje een kwartier stand. Daarna gaf Georgië gas, maar Wolf van Dijk maakte nog een mooie try.

Debuut in Europe Championship

Nederland dwong eind mei met een zege op eeuwige rivaal België promotie af naar het Championship. De laatste keer dat Oranje op het - na het befaamde maar besloten zeslandentoernooi - hoogste niveau speelde, was negentien jaar geleden.