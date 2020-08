Noord-Ierse Nobelprijswinnaar John Hume overleden

De Noord-Ierse oud-politicus John Hume is op 83-jarige leeftijd overleden. Hume won de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij als een van de drijvende krachten wordt gezien achter het Goedevrijdagakkoord uit 1998. Dat akkoord bracht een einde aan de Troubles, de gewelddadige strijd tussen pro-Britse protestanten en de republikeinse katholieken in Noord-Ierland. Hume deelde de prijs met de protestantse politicus David Trimble.

Hume was betrokken bij de oprichting van de nationalistische partij Social Democratic and Labour Party (SDLP). Hij stond twintig jaar aan het roer van de partij. ''Met het heengaan van John Hume verliest Noord-Ierland de meest rechtlijnige politicus van de twintigste eeuw'', zegt SDLP-leider Colum Eastwood. ''Dit is een historisch moment op het eiland, maar bovenal een heel droevig moment.''

Volgens de BBC leed Hume de laatste jaren aan dementie. De Nobelprijswinnaar overleed vanochtend in een verzorgingstehuis in zijn geboortestad Derry. Zijn familie laat in een reactie weten dat hij erg geliefd was. ''Het gemis wordt gevoeld in de hele familie.''