Kameroense zanger Wes, bekend van wereldhit 'Alane', overleden

De Kameroense zanger Wes, die in 1997 een wereldhit scoorde met het nummer Alane, is overleden. Hij stierf op 57-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Parijs, nadat hij daar tijdens een operatie een infectie had opgelopen.

Wes Madiko, zoals hij voluit heet, maakte van jongs af aan muziek. Aangemoedigd door het succes bij Westerse toeristen tijdens optredens, vertrok hij aan het eind van de jaren tachtig naar Europa, om met muziek geld te verdienen.

In 1996 verscheen zijn debuutalbum Welengo, een plaat met wereldmuziek waar ook 'Alane' op staat: