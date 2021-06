Malen of Weghorst? De Boer houdt opstelling tegen Tsjechië nog voor zich

Speelt Oranje met Malen of Weghorst tegen Tsjechen? De Boer: 'Dat zien we morgen' - NOS

"Dat gaan we morgen zien.", houdt De Boer het kort. De combinaties tussen Malen en Memphis Depay zorgden voor veel dreiging tegen de Noord-Macedoniërs. Malen gaf in de groepsfase twee assists, Weghorst maakte één treffer.

Frank de Boer wil de basisopstelling van het Nederlands elftal nog niet delen, daags voor de achtste finale van het Europees kampioenschap tegen Tsjechië. De bondscoach van Oranje houdt voor zich of Donyell Malen net als in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië een basisplaats heeft, of dat Wout Weghorst toch weer aan de aftrap staat.

"Ik denk dat ze heel goed georganiseerd zijn als team en het iedereen lastig kunnen maken. Maar ik denk wel dat wij de favoriet zijn", zei De Jong voorafgaand aan de training in de Puskás Aréna in Boedapest. Luuk de Jong moest de selectie eerder deze week geblesseerd verlaten, de overgebleven 24 spelers trainden allemaal mee.

Zoals De Boer de opstelling niet wil prijsgeven, houdt spelmaker Frenkie de Jong zich op de vlakte over de tactiek van Oranje. "We hebben Tsjechië goed geanalyseerd en we hebben ons plan klaarliggen. Hopelijk gaat dat werken."

"Ik verwacht een intense wedstrijd, de Tsjechen zijn heel degelijk. Ze weten precies wat ze kunnen en wat ze willen. In maart hebben ze nog 1-1 tegen België gespeeld en ook tegen de vicewereldkampioen Kroatië werd het 1-1. Voor onderschatting is geen plaats."

Hoewel in de achtste finales geen groot voetballand uit de gevreesde poule F wacht (Frankrijk, Duitsland of Portugal), is De Boer op zijn hoede voor de Tsjechen, de nummer veertig op de wereldranglijst van de FIFA. "We hebben het traditioneel lastig tegen ze. Ze parkeren de bus niet, maar willen graag naar voren. Ze willen ook dat de tegenstander druk zet en hebben veel lopende mensen."

De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië in Boedapest begint zondag om 18.00 uur. Die is live te zien op NPO 1, NOS.nl en via de NOS-app. Verder volgen we de wedstrijd op de voet via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via ons liveblog.

Mocht Oranje de kwartfinales halen, is Wales of Denemarken daarin de tegenstander. Favorieten België, Portugal, Frankrijk en ook Spanje zitten aan de andere kant van het speelschema. Al die landen zou Oranje pas in de finale kunnen treffen.

De Boer is daar niet mee bezig, maar hij is wel blij met de rustdagen die Nederland - als het ver komt dit toernooi - tussen de wedstrijden heeft. "We hebben nu zes dagen gehad (sinds de wedstrijd tegen Noord-Macedonië, red.), als we deze ronde doorkomen hebben we vijf dagen en daarna drie voor de halve finales. Dat is voor mij de ideale route. De tegenstander is daarin bijzaak."

'Niemand denkt aan andere wedstrijd'

De Jong: 'Er waren veel opties, het was veel rekenen. Veel van de vooraf gedachte favorieten zitten aan de andere kant, dus in die zin is het gunstig."

"Maar het zou heel gek zijn daar nu al over te praten, we moeten eerst morgen maar eens winnen. Er is niemand die al gedacht heeft aan een andere ronde dan de wedstrijd van morgen."

Bekijk hieronder het interview met Frenkie de Jong: