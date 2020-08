'Tienduizenden vissen Oostvaardersplassen dood door trage provincie'

Tienduizenden vissen die vorig jaar zomer doodgingen in het westelijk deel van de Oostvaardersplassen, hadden mogelijk gered kunnen worden. Omroep Flevoland vroeg de relevante stukken op en daaruit blijkt dat er ruim twee weken is vergaderd over wat er moest gebeuren met de vissen, die in steeds ondieper water leefden. In de tussentijd gingen de dieren dood.

De provincie zei vervolgens dat de vissterfte een natuurlijk fenomeen was en dat er van alles aan was gedaan om de vissen te redden. Maar volgens Omroep Flevoland is er vooral veel gepraat en daardoor kwam een oplossing te laat. Ook vergunningsaanvragen en regelgeving zorgden voor vertraging.

Verlaging van waterpeil

De aanleiding voor het dalende waterpeil was de 'moeras-reset' waarmee in 2018 werd begonnen in het westelijk deel van de Oostvaardersplassen. De provincie wilde het waterpeil gedurende 3 à 4 jaar verlagen om meer riet te krijgen, wat goed zou zijn voor de vogels. Met het oog op het dalende waterpeil was het de bedoeling dat de karpers in het najaar van 2019 zouden worden verplaatst naar het Markermeer. Maar het waterpeil zakte door de warme zomers van 2018 en 2019 sneller dan verwacht.

Volgens Omroep Flevoland werd de provincie afgelopen zomer meerdere keren gewaarschuwd voor het zakkende water. De regionale omroep heeft een tijdlijn gemaakt van juli 2019. Toen zei ontwerp- en adviesorganisatie Arcadis dat het water sneller daalde dan de bedoeling was.

"Als de komende maanden de waterstand nog eens tien centimeter zakt, dan hebben we aan het eind van de zomer het niveau bereikt dat we aan het eind van de komende winter hadden willen bereiken! Het is onvermijdelijk dat er massale vissterfte gaat optreden in de resterende ondiepe poelen in de Grote Plas (het westelijke deel van de Oostvaardersplassen). Dit noodzaakt tot het bijstellen van de plannen."

Visexperts raadden af om de vissen te vangen. Veel dieren zouden het niet overleven. Ook zou het technisch ingewikkeld en duur zijn. Daarom werd gekeken naar een andere optie: water aanvoeren vanuit het Markermeer om zo het peil te verhogen. Maar aan deze optie zouden ook nogal wat haken en ogen zitten.