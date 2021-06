Pröpper na vier jaar terug bij PSV: 'Eerste drie jaar perfect, laatste jaar vrij lastig'

Davy Pröpper is na vier jaar terug bij PSV. De dynamische middenvelder kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn vier seizoenen in de Premier League bij Brighton & Hove Albion.

De 29-jarige Pröpper kwam afgelopen door een blessure op de bank terecht bij Brighton, waardoor het moment om te vertrekken in een stroomversnelling kwam. "Dat neemt niet weg dat ik bij Brighton een hele leuke tijd heb gehad", aldus Pröpper, die in vier seizoenen 121 duels voor de Premier League-club speelde.

'Eerste drie jaar waren perfect'

"De eerste drie jaar waren perfect, waarin ik vanaf alles heb meegemaakt. Misschien dat een nieuw buitenlands avontuur er ooit nog van komt, maar nu niet. Ik heb daar een hele goed tijd gehad."

Volgens zeventienvoudig international Pröpper was niet alleen het blessureleed de reden voor een minder seizoen. "Het laatste jaar was vrij lastig. Ik zat daar met mijn kleine en met mijn vriendin. Het hielp ook niet mee dat er een lockdown was, waardoor we ook geen vrienden en familie konden zien. Dat speelde zeker mee."