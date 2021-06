Alaphilippe laat Fransen juichen met dubbelslag in door valpartijen ontsierde etappe

Ide Schelling was de blikvanger van de eerste uren en werd voor zijn inspanningen beloond met de eerste bolletjestrui. Net toen hij de buit binnen had, werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij waarbij vrijwel de voltallige ploeg van Jumbo-Visma het slachtoffer was.

Met Anthony Perez (Cofidis), Cristian Rodriquez (Total), Connor Swift (Arkea) en Franck Bonnamour (B&B) vertrokken de Nederlanders na een kilometer of twintig en zo ontstond een fraaie koers in de koers met de eerste bergtrui als doel.

Vervolgens hield Schelling in zijn eentje knap stand, ook nadat zijn medevluchters weer ingerekend waren door het peloton. Op de Côte de Saint-Rivoal (vierde categorie) balde hij de vuist: de eerste bergtrui was voor hem.

Bijna de hele ploeg van Jumbo-Visma, inclusief kopman Primoz Roglic, duikelde over de gebutste Panzerwagen heen en daarna volgde de helft van het peloton. De meeste renners konden, gehavend of niet, hun weg vervolgen. Dat gold niet voor Jasha Sütterlin, waardoor Team DSM nu al een belangrijke hardrijder moet missen.

De ploegen die toevallig aan de goede (linker-)kant van de weg reden en de dans ontsnapten, reden aanvankelijk door. Maar toen routinier Michael Mørkøv van Deceuninck-QuickStep doorkreeg hoe groot de schade was, maakte hij het gebaar: wachten.

Een logische beslissing, want ook de eigen kopman Julian Alaphilippe en ook Mathieu van der Poel moesten in de achtervolging. Wout van Aert, die andere topfavoriet voor de ritzege, was er slechter aan toe, maar ook de Belgisch kampioen wist terug te keren in het peloton.