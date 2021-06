Soevereine Verstappen grijpt ook in Oostenrijk poleposition: 'Goed weekend tot nu toe'

Max Verstappen - Reuters

Max Verstappen begint dit seizoen voor de derde keer een grand prix van poleposition. De leider in het WK-klassement, die voor de zesde keer in zijn loopbaan poleposition greep, was bij de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk de snelste in de kwalificatie voor rivaal Valtteri Bottas (+0,194) en Lewis Hamilton (+0,226). Bottas begint de race echter vanaf de vijfde plaats, omdat hij vrijdag een gridstraf van drie plaatsen had gekregen na een glijpartij in de pitstraat. Dat betekent dat Hamilton (Mercedes) zondag op de tweede plaats start en Lando Norris (McLaren) op plek drie. Tweede pole op rij Het is voor Verstappen, die vorige week de Grand Prix van Frankrijk won en toen ook vanaf poleposition begon, opnieuw een goed resultaat in zijn jacht naar de wereldtitel. Hij was op de Red Bull Ring bovendien al de beste in 2018 en 2019.

Max Verstappen toont zijn tevredenheid na zijn poleposition - Reuters

Verstappen maakte vrijdag in de vrije trainingen al een gedegen indruk in zijn Red Bull. "Het is een heel goed weekend tot nu toe", zei hij na de kwalificatie. "Toch verwacht ik geen makkelijke race op zondag. De verschillen met Mercedes zullen klein zijn." Verstappen geïrriteerd: 'Het is toch duidelijk?' De Red Bull-coureur kreeg op de persconferentie ook vragen over nieuwe verhoudingen in de Formule 1. Red Bull is, met name op de rechte stukken, in plaats van de jager nu de heerser geworden en voor Mercedes geldt het omgekeerde. "Die vragen beginnen te irriteren. Het is toch helder en duidelijk zichtbaar voor iedereen?", aldus Verstappen. "Kijk naar onze achtervleugel, die ziet er heel anders uit. We rijden net als in Frankrijk met minder minder neerwaartse druk. Dat genereert meer topsnelheid." "Het heeft dus niets te maken met onze nieuwe motor. Er is geen puur voordeel qua motorvermogen. Hij is alleen betrouwbaarder (en daardoor kunnen ze agressievere settings gebruiken, red.)", aldus Verstappen. Bekijk via de onderstaande tweet de winnende ronde van Max Verstappen waarmee hij poleposition greep: