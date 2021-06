Viñales op pole in MotoGP bij TT, harde val Moto3-leider Acosta

Maverick Viñales start zondag bij de TT van Assen van poleposition in de MotoGP-race. Het is de eerste pole van het seizoen voor de Spaanse Yamaha-coureur, die drie keer zegevierde in Assen: in 2011 in de 125cc, in 2012 in de Moto3 en in 2019 in de MotoGP.

Zijn Franse teamgenoot Fabio Quartararo, de nummer één in de WK-stand, noteerde de tweede tijd. De Italiaan Francesco Bagnaia was op zijn Ducati goed voor de derde tijd.

Marc Márquez, de zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse, had vrijdag in de tweede vrije training een flinke smak gemaakt en ging zaterdag in de vrije training opnieuw onderuit ging. Hij kwam in de kwalificatie niet verder dan de twintigste plaats.