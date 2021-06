Kansen Oostenrijk tegen Italië in tweede helft (0-0) • Oranje compleet op laatste training

Arnautovic brengt Italië met veel kappen en draaien in problemen, maar slaagt er dan niet in de bal bij de vrijstaande Baumgartner te bezorgen. Hij wil zelf schieten en doet dat niet goed.

Even later mag Alaba aanleggen voor een vrije trap. De bal gaat 20 centimeter over de kruising. De start van de eerste helft is niet voor Italië, maar voor Oostenrijk.

Italië-Oostenrijk 0-0