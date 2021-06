Nederlandse militairen geëerd op Veteranendag: 'Vrede is een wankele muur'

In Den Haag zijn voor de zeventiende keer de ruim 111.000 Nederlandse militairen geëerd die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede. Net als vorig jaar konden de veteranen vanwege de coronamaatregelen niet bijeenkomen op het Malieveld om daarna samen het defilé te lopen door de Haagse binnenstad.

Omdat het Binnenhof wordt verbouwd, werd de openingsceremonie dit jaar niet in de Ridderzaal maar in de Koninklijke Schouwburg gehouden. Onder anderen demissionair premier Rutte en demissionair minister Bijleveld van Defensie hielden een toespraak. Ook was er muziek van Claudia de Breij, Snelle en Stef Bos.

'Normale Veteranendag'

Premier Rutte sprak in zijn toespraak zijn waardering uit voor de duizenden veteranen. "Vrede is een wankele muur die moet worden ondersteund. Vrede en vrijheid zijn geen vanzelfsprekendheid, u heeft zich daarvoor ingezet en daar kunnen we u niet genoeg voor bedanken."

Rutte hoopt dat er volgend jaar weer een 'normale' Veteranendag kan worden gehouden. "Het zijn niet deze speeches, of formele ceremonies die het hart vormen voor deze dag. Het zit hem vooral in de ontmoetingen tussen kameraden van vroeger en het gevoel van herkenning. Op het Malieveld klopt het echte hart van Veteranendag."

Nederlandse missie in Afghanistan

Minister van Defensie Bijleveld verwees in haar toespraak naar het einde van de Nederlandse missie in Afghanistan. Deze maand komt na bijna twintig jaar een einde aan de Nederlandse aanwezigheid daar. 25 militairen kwamen in deze periode in Afghanistan om het leven. "Onze veteranen hebben enorme offers gebracht", sprak Bijleveld. "Dat vergeten wij nooit, we vergeten hen nooit."

Dit jaar werd er extra aandacht besteed aan hoe veteranen met soms heel heftige trauma's inhoud geven aan hun leven na hun uitzending. Onder anderen Peter Bercx, die in de jaren 90 vier keer op missie is geweest, deed zijn verhaal in de schouwburg.