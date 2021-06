Beachvolleybalsters wacht 'golden match' om olympisch ticket

De strijd om een extra olympisch ticket is bij de beachvolleybalsters nog altijd niet beslecht. Bij het OKT in Den Haag wonnen de finalisten Nederland en Rusland ieder een wedstrijd, waardoor later vandaag de 'golden match' de beslissing moet brengen.

Dat de Nederlandse vrouwen nog altijd in de race zijn voor een extra plaats bij de Spelen in Tokio - Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn al zeker van de trip naar Japan - is te danken aan Katja Stam en Raïsa Schoon, die in twee sets duidelijk een maatje te groot waren voor de Russinnen Ksenia Dabizja/Daria Roedych: 21-14, 21-13.

Stam en Schoon, die vrijdagavond via een spannende golden match tegen Noorwegen de finaleplaats veiligstelden, maakten het de Russinnen serverend moeilijk en hadden er ook verdedigend goed het oog in.

Eigen fouten

Eerder op de middag kwamen Pleun Ypma en de ervaren Marleen van Iersel er nauwelijks aan te pas tegen de jonge Russinnen Mariia Botsjarova (20 jaar) en Maria Voronina (21 jaar): 18-21, 15-21.

Na een voortvarend begin keek het Nederlandse koppel in de eerste set al snel tegen een kleine achterstand aan. Ze kregen het gaatje door te veel eigen fouten niet gedicht en toen het Russische duo in de tweede set meteen naar 5-0 denderde, was het pleit eigenlijk al beslecht.

Vanmiddag spelen ook de Nederlandse mannen nog om een extra startbewijs op de Spelen. In de eindstrijd moeten Stefan Boermans/Yorick de Groot en Christiaan Varenhorst/Ruben Penninga het opnemen tegen twee Zwitserse teams. Bij winst mogen Varenhorst en Van de Velde zich opmaken voor de reis naar Tokio.