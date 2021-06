Onderzoek uit 2018 wees op constructieschade flat Miami

Een onderzoeker heeft al in 2018 gewaarschuwd voor grote schade aan de constructie van het appartementencomplex bij de Amerikaanse stad Miami dat afgelopen week is ingestort. Dat schrijft The New York Times, die het rapport van onderzoeker Frank Morabito in handen heeft.

De schade zat vooral in het beton onder het zwembad, dat was aangetast omdat het zwembad niet meer waterdicht was. Ook zaten er scheuren en gaten in de pilaren in de parkeergarage onder het gebouw van twaalf verdiepingen.

Renovatie was al gepland

Naar aanleiding van Morabito's analyse was een grootscheepse renovatie gepland die op het punt van beginnen stond. Een advocaat van de vereniging van eigenaren van de flat in Surfside zegt tegen de krant dat het verbouwingsproces heel anders was gegaan als de eigenaren van de appartementen enige aanwijzing hadden gehad dat de vastgestelde schade zo'n ernstige bedreiging vormde.

Morabito schreef niet expliciet dat er instortingsgevaar was. Wel meldde hij dat er reparaties noodzakelijk waren om de veiligheid van de constructie van het pand te waarborgen.

Nog altijd zijn er 159 vermisten na de flatramp, die het leven kostte aan zeker vier mensen. Doordat de ingestorte verdiepingen boven op elkaar liggen, is het erg moeilijk in de puinhopen naar slachtoffers te zoeken.