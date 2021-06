Hamilton snelste in derde training en deelt plaagstoot uit aan Verstappen

"Natuurlijk zit hij mij weer in de weg, zoals altijd", mopperde Verstappen over de boordradio, nadat hij tijdens een 'snelle' trainingsronde door Hamilton op de baan werd gehinderd.

Lewis Hamilton en Max Verstappen zetten ook bij de Grand Prix van Stiermarken hun verhitte strijd voort. De Brit zorgde zaterdag voor de snelste tijd in de derde vrije training en zat zijn rivaal ook nog even dwars.

Het was onduidelijk of het plaagstoot betrof of dat Hamilton zijn concurrent echt niet zag aankomen. Het moment, dat verder zonder gevolgen bleef, leek er wel voor te zorgen dat de twee op scherp zullen staan voor de kwalificatie. Die begint om 15.00 uur.

Waar Hamilton zaterdag de beste tijd klokte, was Verstappen op vrijdag het snelst. De Brit was in de derde trainingssessie 0,204 sneller dan nummer twee Verstappen.

Verstappen leidt momenteel het WK-klassement met 131 punten en heeft 12 punten voorsprong op nummer twee Hamilton.