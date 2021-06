PSV en Ajax beginnen zonder internationals aan eredivisievoorbereiding

Bij de landskampioen keert Danilo terug van een huurperiode bij FC Twente en zijn ook drie nieuwe keepers Remko Pasveer , Jay Gorter en Joey Roggeveen van de partij. Steven Berghuis wordt gelinkt aan Ajax en de transfer van Kamaldeen Sulemana (van FC Nordsjaelland) is in een afrondende fase.

Landskampioen Ajax vertrekt op maandag 5 juli naar De Lutte voor een trainingsweek en speelt ook een aantal oefenduels deze zomer. Zo wordt op vrijdag 16 juli geoefend tegen RSC Anderlecht in België en speelt Ajax vrijdag 24 juli een oefenwedstrijd tegen Bayern München, op weg naar een trainingsweek in het Oostenrijkse Bramberg.

Ajax en PSV beginnen vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vrijdag lieten de spelers zich na een lang seizoen, dat vanwege corona in elkaar geschoven was, al zien op het trainingscomplex van hun club, maar nu staat de eerste echte training op het programma.

Na die trainingsweek speelt PSV nog een aantal oefenwedstrijden, onder andere tegen PAOK FC thuis in Eindhoven. Op 21 juli staat dan al de eerste wedstrijd in de voorrondes van de Champions League op het programma. PSV neemt het dan op tegen het Turkse Galatasaray. Een week later wordt de return gespeeld.

In Eindhoven zullen onder anderen nieuwe aanwinsten Joël Drommel en André Ramalho en oude bekenden Marco van Ginkel en Davy Pröpper te bewonderen zijn dit seizoen.