Noord-Groningen maakt draai, staat monumenten in berm toch toe

Omkleed met excuses trekt de gemeente Het Hogeland, in het uiterste noorden van Groningen, het voornemen in om bermmonumenten voor verkeersslachtoffers op te ruimen en nieuwe te verbieden. "Als de wens voor een monument er is, komen we graag in contact met de nabestaanden", zegt wethouder Theo de Vries tegen RTV Noord.

Bermmonumenten heb je in alle soorten en maten. Soms komen ze er in overleg met de wegbeheerder, soms worden ze spontaan opgericht. "Er zijn nabestaanden van een ongeluk die liever privé rouwen in plaats van publiek. Zij treden niet met hun verdriet naar buiten terwijl nabestaanden met een bermmonument dit juist wel doen", schreef cultureel geograaf Samantha van der Sluis in 2011. "Het kan ook gezien worden als een vorm van protest."

Toch stelde gemeente Het Hogeland begin juni voor om bermmonumenten te verbieden. Volgens het college zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, omdat er weleens auto's stilstaan bij zo'n gedenkplaats. Ook zouden de monumenten voor hinder zorgen bij het onderhoud van het groen. De gemeente verborg niet dat het ook om een bezuinigingsoperatie ging.

Daar blijf je van af

Het voorstel was een klap in het gezicht van Jan Westerlaken uit Kantens. Zijn 19-jarige zoon raakte in 2017 bij slecht weer van de weg en botste tegen een boom, samen met een jonge collega die hij een lift gaf. Na het ongeluk ontstond een bloemenzee langs de weg. Westerlaken bouwde dat tijdelijke monument samen met zijn vrouw om tot een permanent gedenkteken. Daar blijf je van af, zei hij. "De plaats waar je iemand verliest, blijft altijd een plek waar je even bij stil wil staan."

Ook andere nabestaanden kwamen in verzet. "Hardvochtig beleid is nooit onze bedoeling geweest", stelt wethouder De Vries nu. Hij maakt een draai van 180 graden. "In het plan is alleen de praktische kant beschreven. Daarbij stond het veiligheidsaspect voorop. Aandacht voor de gevoeligheid en het leed achter de monumenten ontbrak helaas. Dat betreur ik ten zeerste en daarom hebben we de passage anders geformuleerd. Bermmonumenten in Het Hogeland zijn toegestaan, mits ze op een veilige plek staan."

Deel van het rouwproces

"Goed dat ze het hebben aangepast", reageert Jan Westerlaken. "Het is goed dat de gemeente met nabestaanden in overleg gaat. Het is een deel van het rouwproces en dat moet je erkennen, koesteren en vooral faciliteren. Dan toon je als gemeente menselijkheid en empathie."