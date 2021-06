Vollering klopt Vos en wint achtste en laatste editie La Course

Demi Vollering heeft de achtste en laatste editie gewonnen van La Course. De renster van SD Worx won in Landerneau de eendaagse vrouwenkoers die altijd rondom de Tour de France wordt verreden.

Op de klim naar de finish (over drie kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent) bleven Katarzyna Niewiadoma, Grace Brown, Cecile Ludwig, Liane Lippert, Anna van der Breggen, Vollering, Soraya Paladin en Vos voorin over. In de spannende sprint was Vollering verreweg het sterkst in de sprint.

Vrouweneditie van de Tour is terug

La Course maakt vanaf 2022 plaats voor de teruggekeerde vrouweneditie van de Tour de France, die in 2009 voor het laatst werd verreden onder de noemer 'La Grande Boucle féminine'. De editie van 2022 gaat op 24 juli van start in Parijs en duurt acht dagen.

In Brest start vandaag eveneens de 108ste manneneditie van de Tour de France. Het betreft een heuvelachtige etappe over ruim 197 kilometer door Bretagne met de finish in Landerneau.