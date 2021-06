Schöne nu toeschouwer bij Denemarken: 'In mijn ogen hebben ze al gewonnen'

Lasse Schone - Pro shots

"Weet je, ze kunnen vanavond verliezen. Maar in mijn ogen hebben ze al lang gewonnen", zegt Lasse Schöne. "De ploeg maakt me heel trots om Deen te zijn." Vanavond speelt Denemarken in de Johan Cruijff Arena de achtste finales van het EK tegen Wales. De weg daarnaartoe was voor de Denen een rollercoaster: van, natuurlijk, die eerste groepswedstrijd tegen Finland die niet meer om voetbal draaide, maar om leven en dood, naar die zo hartstochtelijke, maar verloren pot tegen de Belgen en uiteindelijk die magische avond tegen Rusland die Denemarken terug in de race bracht. Voor de Denen moeten de afgelopen twee weken gevoeld hebben als twee maanden. Maar wat binnen én buiten de lijnen van het veld gebeurde, bracht de Denen dichter bij elkaar. Wereldwijd kregen ze er duizenden fans bij.

Bekijk de samenvatting van Rusland - Denemarken (1-4) - NOS

Ook Lasse Schöne komt superlatieven tekort wanneer hij de prestaties van zijn nationale ploeg probeert te omschrijven. "Ik heb zo'n enorme bewondering voor hoe het team zich heeft herpakt. Ik heb een paar van de jongens gesproken, en die hebben nog steeds moeite met wat er is gebeurd", zegt de 51-voudig Deens international. "Maar het collectief is het sterkste punt van Denemarken en dat hebben ze afgelopen wedstrijden alleen maar benadrukt. Echt, petje af." Niet slapen Zelf zag hij vanaf zijn vakantieadres op televisie hoe zijn vriend Christian Eriksen op het veld in elkaar zakte. Schöne praat open over hoe hij die uren en daaropvolgende dagen beleefde, maar benadrukt het nog steeds moeilijk te hebben met wat er is gebeurd. "Ik heb helaas eerder zoiets meegemaakt (met Abdelhak Nouri in 2017, red.) en ik weet hoe het kan lopen. Ik heb er een paar nachten niet van kunnen slapen. Pas toen ik Chris zelf sprak kwam ik een beetje tot rust." Hij zwijgt even. "Ik weet niet of ik daarna weer het veld op had kunnen lopen, zoals zij gedaan hebben. Uit hoe het team met de situatie is omgegaan kun je veel kracht putten."

Christian Eriksen wordt geeerd in het Parken-stadion in Kopenhagen - ANP

Voor Schöne is het extra bijzonder dat Denemarken vanavond in de Johan Cruijff Arena speelt, het stadion van Ajax, waarvoor hij liefst 201 wedstrijden voetbalde. Maar dat hij nu vanaf de tribunes moet meekijken doet pijn. Een paar weken voor de start van het EK besloot de Deense bondscoach Kapser Hjulmand hem niet op te nemen in zijn definitieve selectie. "Het is natuurlijk niet zoals ik had gehoopt. Ik was er zelf graag bij geweest op het veld. Maar ik ben heel blij dat ik vanavond met mijn zoon kan kijken. Dat is heel bijzonder. En als we doorgaan op het niveau dat we hadden, dan heb ik heel veel vertrouwen in een goed resultaat."

Wales-Denemarken bij de NOS De wedstrijd tussen Wales en Denemarken in Amsterdam begint vandaag om 18.00 uur. De wedstrijd is live te zien op NOS.nl, via de NOS-app en op NPO 1. Verder volgen we de wedstrijd op de voet via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via ons liveblog.