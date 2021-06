Bestelbus strandt rechtop tegen boom bij Ermelo

Bij een ongeluk vanochtend vroeg bij Ermelo is een bestelbus zo hard tegen een boom aangereden dat de stam brak en de auto er verticaal tegen tot stilstand kwam. De bestuurder raakte gewond.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. Omroep Gelderland meldt dat de bestelbus via de stoeprand werd gelanceerd, een boom schampte en uiteindelijk met een flinke vaart tegen een andere boom botste.

De bestuurder is door brandweerlieden uit de bus gehaald en met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer is daarna nog geruime tijd bezig geweest om de restanten van de boom van de weg te verwijderen.