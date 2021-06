Tourdebutant Schelling straalt met eerste bergtrui • 'Papa' Alaphilippe in het geel

We breien er een eind aan, maar niet voordat we naar een vrolijk interview met een stralende Ide Schelling hebben gekeken. De Tourdebutant stal de show in de eerste uren van de openingsrit naar Landerneau. Het leverde hem de eerste bolletjestrui op. "Ik kan het zelf nog niet helemaal geloven, maar ik sta toch echt in deze trui."

Schelling wist weg te rijden bij zijn medevluchters dankzij een prachtige truc: "Ik riep: gelletje, gelletje. Dus die gasten dachten dat ik even naar de auto ging en toen: hatsekee. Ik had het echt niet durven dromen dit, echt ongelofelijk vet."

Bekijk het interview hieronder: