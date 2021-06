Massale valpartij na botsing met toeschouwer in Tour • Schelling pakt bollentrui

Jumbo-Visma laat zich voor het eerst vandaag zien in het peloton: Tony Martin rijdt hard op kop en hij trekt zijn ploeggenoten in het geel-zwart mee. Ook Robert Gesink zit nu vooraan.

Dylan van Baarle rijdt voorop voor Ineos. Het is wel duidelijk dat de finale dichterbij komt.

De voorsprong van Schelling op het peloton: 2.05.