Peloton geeft kopgroep met Schelling en Van Poppel weinig ruimte in Bretagne

Verslaggever Han Kock sprak voor de start ook met een rookie (de 23-jarige Nils Eekhoff) en een ervaren rot (de 38-jarige Philippe Gilbert). Eekhoff (DSM) maakt zijn debuut in deze Tour, Gilbert (Lotto-Soudal) eindigde al in 2008 - toen de Tour ook in Brest van start ging - als tweede achter Alejandro Valverde. Bekijk de interviews hieronder: