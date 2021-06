Van buienradar tot bandenwissels; alles is strijd tussen Verstappen en Hamilton

Verstappen probeert de hoge verwachtingen te temperen. "Het zal close worden en dat levert mooie duels op", zegt de 23-jarige Nederlander, die vrijdag in beide trainingen de snelste tijd klokte . "Ik denk niet dat een van ons dé favoriet is. We zijn aan elkaar gewaagd."

Verstappens renstal Red Bull Racing heeft al drie races op rij rivaal Mercedes verslagen en is favoriet bij de Grand Prix van Stiermarken in Spielberg.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Verstappens teambaas Christian Horner stelt dat details dit jaar bepalen wie een race wint of verliest. "We gaan hier niet zomaar winnen. Tactiek, bandenslijtage en lef geven de doorslag. Bij de vorige grand prix hadden we niet de snelste auto, maar we wonnen toch door een stoere bandenstrategie. Het was erg riskant om Max in leidende positie naar binnen te roepen voor een extra pitstop, maar we waren vlijmscherp en het werkte."

Buienradar

In Oostenrijk houdt Horner de buienradar in de gaten. "De voorspelling is grillig en regen is hier een factor van betekenis. Als het hier losbarst, gaat het hard." Erkend regenrijder Verstappen zit niet te wachten op een bui. "We hebben een auto die goed genoeg is om Mercedes aan te vallen, dus van mij mag het droog blijven."

"Het seizoen is een thriller en zal spannend blijven", voorspelt Horner. "We zien geweldige races omdat de topteams zo dicht bij elkaar zitten. De grote winnaar is niet Lewis of Max. De grote winnaar is de Formule 1. Zeven jaar totale dominantie is niet gezond."