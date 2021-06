Dit is wat we (niet) mogen zien in Tibet

Tibet is al jarenlang zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Maar af en toe organiseert China een persreis, en mogen journalisten onder strenge begeleiding kijken hoe het de Tibetanen vergaat.

Onze correspondent Sjoerd den Daas mag - na zes jaar in China - eindelijk een keer mee op zo'n reis. Vijf dagen lang gaat hij bus in, bus uit. Elk uur van het schema staat vast, even zelf eropuit is er niet bij. Hij reist door het land van de Mount Everest, van monniken, de jak en de Dalai Lama. Makkelijk is het niet, want vrijuit spreken lijkt voor de bewoners geen optie. Een Tibetaan sluit zich zelfs op in de wc als Den Daas hem een vraag stelt.

In de video deze video neemt Den Daas je vijf dagen mee door een van de meest verborgen regio's van de wereld. Wat is daar, ook áchter de schermen, te zien? En waarom is Tibet eigenlijk zo belangrijk voor China? Kijk 'm hier: