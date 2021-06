Nederlandse honkballers verliezen opnieuw en missen Spelen in Tokio

De Nederlandse honkballers hebben zich bij het olympisch kwalificatietoernooi niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlands Koninkrijksteam verloor in de halve finale kansloos met 10-0 van Venezuela en ziet daarmee de olympische droom vervliegen.

Oranje moest deze wedstrijd winnen om kans te houden op de Spelen, maar de Venezolanen bleken een flinke sta-in-de-weg. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens had de eerste wedstrijd op dit kwalificatietoernooi ook al ruim met 9-3 verloren van Venezuela.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Venezuela op voorsprong via Alexander Palma en in de derde inning maakte Robinson Chirinos het verschil. Met een homerun zette de voormalig speler van de Houston Astros de 6-0 op het scorebord.