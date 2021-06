Politie: 'Geen capaciteit en prioriteit om coronaregels nog te controleren'

Sinds vannacht zijn de clubs weer open en vandaag mag ook de horeca weer langer openblijven, mogen er meer gasten naar binnen en mogen de mondkapjes op de meeste plekken af. De anderhalvemeterregel blijft voorlopig nog wel van kracht. Gaat de politie deze zomer controleren of mensen zich daaraan houden?

"In eerste instantie blijft het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om zich daaraan te houden", zegt Willem Woelders, nationaal commandant voor de coronacrisis bij de politie in het NOS Radio 1 Journaal. "Voor de politie heeft dit geen prioriteit en we hebben er ook de capaciteit niet voor om het overal te controleren."

200.000 overuren

Corona heeft het afgelopen jaar een enorme werkdruk opgeleverd bij de politie en die moet nu gecompenseerd gaan worden. "We moeten nu de collega's ook rust en vakantie geven zodat ze weer bij kunnen komen", aldus Woelders. Daarnaast zijn er bij de politiekorpsen volgens hem ook nog zo'n 200.000 overuren die gecompenseerd moeten worden.

Nu de samenleving langzaam maar zeker weer opengaat is corona volgens Woelders nog maar een klein gedeelte van het takenpakket van de politie. "De 'normale criminaliteit' neemt ook weer toe. Gelukkig nog niet op het niveau van voor corona, maar de digitale criminaliteit is tijdens de pandemie wel flink toegenomen. Op dat pakket zullen wij onze rol moeten pakken."