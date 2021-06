Wekdienst 26/6: Versoepeldag • Tour de France van start

Goedemorgen! Vanaf vandaag is het overgrote deel van de coronamaatregelen (voorlopig) achter de rug. Het is ook de de dag waarop de 108ste editie van de Tour de France van start gaat.

Wat heb je gemist

Het is dus versoepeldag. Maar dat verliep afgelopen nacht niet overal even soepel. Vanuit het hele land kwamen berichten van mensen die na een toegangstest voor bijvoorbeeld een bezoek aan een nachtclub geen uitslag hebben gekregen. Hun uitje viel daardoor in het water. Deze nacht was de eerste dat nachtclubs weer open mochten sinds maart 2020.

Gisteren waren er de hele dag problemen met de testuitslagen van Testen voor Toegang. Normaalgesproken krijgt iemand die getest is binnen een uur de uitslag gemaild, met daarin een code die je in de CoronaCheck-app kunt omzetten in een toegangsbewijs. Nu duurde dat veel langer en hebben veel mensen voor aanvang van hun activiteit helemaal geen uitslag gekregen.

Anders nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Vandaag zal het Nederlands elftal het basiskamp in Zeist verlaten. Na drie EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wacht zondag in Boedapest Tsjechië in de achtste finales.

En dus vliegt Oranje om 11.30 uur vanaf Schiphol naar de Hongaarse hoofdstad, waar de selectie twee uur later landt en het hotel in het centrum van Boedapest zal opzoeken.

"Dit zorgt wel meer voor een toernooigevoel", vertelt Daley Blind over deze eerste reis van Oranje. "Hoewel ik het echt genieten vond om in de Arena te spelen met publiek is het ook mooi om de reis naar Boedapest te maken."