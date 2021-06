Voor eerst sinds september geen coronadoden gemeld • Vijf miljoen mensen volledig gevaccineerd

In Lissabon is 70 procent van alle coronabesmettingen veroorzaakt door de deltavariant. Die mutatie verspreidt zich inmiddels ook in rap tempo naar andere delen van het land. In heel Portugal (met uitzondering van het eiland Madeira) is nu 51 procent van alle besmettingen toe te schrijven aan de deltavariant. Vooral in de regio Algarve die populair is onder toeristen, stijgt het aantal besmettingen snel.

De besmettingen liepen weer op nadat Portugal half mei het land had opengesteld voor toeristen uit EU-landen en Groot-Brittannië. Winkels en restaurants gingen weer open en de stranden lagen vol.

De regering heeft beperkende maatregelen ingevoerd in Lissabon en Albufeira, een populaire bestemming in de Algarve voor Britse reizigers. Zo moeten restaurants in deze steden sinds donderdag eerder hun deuren sluiten. Groot-Brittannië heeft Portugal sinds donderdag toegevoegd aan de lijst met gebieden met een zeer besmettelijke virusvariant, waarvoor strenge reisbeperkingen gelden. Door het tempo van het vaccinatieprogramma op te schroeven hoopt Portugal de opmars van de deltavariant te kunnen stuiten.