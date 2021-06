Volop feest, wel problemen met toegangsbewijzen • Versoepelingen ingegaan

Vanuit het hele land komen berichten van mensen die na een toegangstest voor bijvoorbeeld een bezoek aan een nachtclub geen uitslag hebben gekregen. Hun uitje viel daardoor in het water. Deze nacht was de eerste dat nachtclubs weer open mochten sinds maart 2020.

Gisteren waren er de hele dag problemen met de testuitslagen van Testen voor Toegang. Normaalgesproken krijgt iemand die getest is binnen een uur de uitslag gemaild, met daarin een code die je in de CoronaCheck-app kunt omzetten in een toegangsbewijs. Nu duurde dat veel langer en hebben veel mensen voor aanvang van hun activiteit helemaal geen uitslag gekregen.

Verslaggever Youssef Abjij was aan het begin van de nacht bij een club in Amsterdam, waar volgens hem tientallen bezoekers geen testbewijs hadden gekregen. Zij konden aan de deur een sneltest doen. Het grootste deel van de gasten had wel een uitslag gekregen en kon dus gewoon naar binnen.

Stichting Open Nederland zegt dat de vertragingen bij de teststraten van Testen voor Toegang "naar alle waarschijnlijkheid" veroorzaakt zijn door een hackpoging. "We werken met spoed aan een oplossing en versturen de uitslagen zo spoedig mogelijk", staat op de site.

De problemen treffen overigens niet alleen nachtbrakers, maar ook mensen die vandaag iets hebben gepland. Zo melden zich op Twitter ook bezorgde bezoekers van de TT in Assen die nog niet weten of ze worden toegelaten tot het circuit.