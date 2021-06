RIVM meldt 0 coronadoden • Hoogste aantal besmettingen in VK sinds februari

In de teststraten van Testen voor toegang is het opnieuw druk, maar volgens de organisatie loopt het wel door. Toch lopen de wachttijden soms flink op. In de teststraat in de RAI in Amsterdam is de wachttijd inmiddels opgelopen tot anderhalf uur. Er staan veel Denen die zich willen laten testen voor de EK-wedstrijd vanavond van Denemarken tegen Wales in de Johan Cruijff Arena.

Vrijdag moesten mensen uren wachten voor ze aan de beurt waren in de testraten van Testen voor toegang. Dat had te maken met een hackpoging.