175.000 extra Janssen-vaccins beschikbaar • Veel minder festivals dan in 2019

De harde lockdown in Sydney wordt uitgebreid. De autoriteiten maken zich ernstige zorgen over een uitbraak van de delta-variant in de Australische miljoenenstad.

Er zijn de laatste dagen tachtig nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gisteren mochten daarom bewoners van het centrum en oostelijke buitenwijken alleen in dringende gevallen hun huis verlaten. Dat geldt nu voor alle 5 miljoen inwoners van Sydney en de voorsteden. Zij mogen de komende twee weken alleen hun huis uit om boodschappen te doen, voor een bezoek aan de dokter of om naar school of aan het werk te gaan.