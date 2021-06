Biden belooft steun aan Afghanen, ook als VS na 20 jaar vertrekken

Biden zal niet terugkomen op zijn beslissing. Zijn aankondiging is een drukmiddel op de Afghaanse regering om tot een akkoord met de Taliban te komen, om de aanvallen te beëindigen. Sinds afgelopen september wordt er al in Qatar onderhandeld, maar zonder concrete resultaten. De Taliban wil zeggenschap in het landsbestuur.

In Amerikaanse media worden vergelijking getrokken met de Amerikaanse troepenterugtrekking uit Vietnam in 1973. Twee jaar later kwam de door de Amerikanen gesteunde regering van Zuid-Vietnam ten val en namen de communistische Noord-Vietnamezen het over.

President Ghani en hoofdonderhandlaar Abdullah Abdullah spraken hun eensgezindheid uit op bezoek in de Oval Office: "We zijn vastbesloten hier eensgezind uit te komen", zei Ghani. Biden voegde eraan toe dat de Afghanen zelf moeten beslissen over hun toekomst. "Wat zij zelf willen. Ons zullen ze niet missen."

Eerder ontmoetten Ghani en Abdullah de Amerikaanse minister van Defensie Austin in het Pentagon. Ghani zei daar de aangekondigde terugtrekking te respecteren en sprak van een strategische beslissing. Ghani wilde het beeld ontkrachten dat de Verenigde Staten de Afghanen in de steek laten. In een opiniestuk in het tijdschrift Foreign Affairs noemde hij de terugtrekking een keerpunt voor zijn land.

Lot van tolken

Degenen die het grootste risico lopen met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, zijn de tolken, ingenieurs en andere Afghanen die op civiel en diplomatiek vlak de afgelopen twintig jaar met de Amerikanen hebben samengewerkt.

De Amerikaanse regering wil zo'n 18.000 van hen in veiligheid brengen. Ze zouden eerst naar een 'derde land' worden gebracht, in afwachting van hun Amerikaanse visa. Welk land dat is, of hoe die procedure verder zou moeten werken, is nog niet duidelijk.

Ondanks dat oud-president Trump de Amerikaanse troepen ook wilde terugtrekken, krijgt Biden kritiek op zijn plan van de Republikeinen. De voorzitter van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, verweet Biden het slagveld te verlaten waardoor er een nog grotere terroristische dreiging zal ontstaan. Hij drong erop aan de terugtrekking uit te stellen.

Ghani schudde McConnell de hand en hield een pleidooi voor een steunpakket om de strijd tegen de Taliban te kunnen voortzetten.

Hoofddoel van Ghani's bezoek aan Washington was laten zien dat hij de steun van de Amerikaanse regering heeft. Dat bleek al voor de ontmoeting van de presidenten; voor de aankomst van Ghani werd bekend dat Amerika 3 miljoen Janssen-vaccins naar Afghanistan stuurt in de strijd tegen corona.