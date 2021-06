Ook in voor hem georganiseerde race haalt Farah olympische limiet niet

Het is Mo Farah niet gelukt zich op de valreep te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. In een speciaal voor hem georganiseerde race in Manchester slaagde de 38-jarige Brit er niet in onder de limiet voor de 10.000 meter te duiken.

Farah werd in 2012 (Londen) en 2016 (Rio) olympisch kampioen op zowel de 5.000 als de 10.000 meter. Nadat hij in 2017 zijn laatste van zes wereldtitels (drie op de 5.000 en drie op de 10.000 meter) had veroverd, stapte hij over naar de marathon.

Dit jaar begon het weer te kriebelen. Begin juni bleef hij in Birmingham met 27.50,54 boven de limiet (27.38,00) en vrijdag was 27.47,04 ook niet genoeg.