Na weken Zeist reist Oranje vandaag naar Boedapest: 'Meer toernooigevoel'

Vandaag zal het Nederlands elftal voor het eerst in vierenhalve week het basiskamp in Zeist verlaten. Na drie EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wacht zondag in Boedapest Tsjechië in de achtste finales.

En dus vliegt Oranje om 11.30 uur vanaf Schiphol naar de Hongaarse hoofdstad, waar de selectie twee uur later landt en het hotel in het centrum van Boedapest zal opzoeken.

Vanaf 17.45 uur geven bondscoach Frank de Boer en Frenkie de Jong een persconferentie. Aansluitend (rond 18.30 uur) zal de ploeg een training afwerken in de Puskás Aréna, waar zondag de wedstrijd is.

De persconferentie is live te volgen via NOS.nl en de NOS-app.

Toernooigevoel

"Dit zorgt wel meer voor een toernooigevoel", vertelt Daley Blind over deze eerste reis van Oranje. "Hoewel ik het echt genieten vond om in de Arena te spelen met publiek is het ook mooi om de reis naar Boedapest te maken."