Pentagon heeft geen verklaring voor waargenomen ufo's

Een paar daarvan waren al bekend van video's die het Pentagon had vrijgegeven. Daarop waren raadselachtige 'luchtvaartuigen' te zien die zich ongekend snel voortbewegen en ongekend wendbaar zijn, zonder dat duidelijk is hoe ze worden aangedreven.

In het rapport, dat het Pentagon aan het Congres heeft aangeboden, worden 144 "niet-geïdentificeerde fenomenen in de lucht" (uap's) beschreven. De oudste dateert uit 2004.

Specialisten van het Amerikaanse leger en veiligheidsdiensten hebben geen verklaring voor de waarnemingen van ufo's door vliegers van defensie. In een rapport van het ministerie van Defensie dat daarover is vrijgegeven, staat dat er onvoldoende gegevens zijn om vast te kunnen stellen of het om aardse technologie gaat of om atmosferische of buitenaardse verschijnselen.

Op de vraag of het om buitenaardse luchtvaartuigen kan gaan, zegt een hoge ambtenaar tegen persbureau Reuters: "We hebben geen duidelijke aanwijzingen dat er een buitenaardse verklaring voor ze is, maar we onderzoeken alles waar de informatie op wijst."

Voor slechts een van de 144 waarnemingen is een verklaring gevonden. Volgens de bron van Reuters ging het om "rommel" in de lucht. Van de overige 143 gevallen is het volgens het rapport onduidelijk of ze wel of niet van buitenaardse oorsprong zijn.