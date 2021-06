Boeren én milieuorganisaties kritisch op landbouwakkoord

Terwijl in Brussel de vlag uitgaat omdat er eindelijk een landbouwakkoord is, zijn boeren- én natuurorganisaties allerminst tevreden. Vandaag werd de Europese Unie na jaren overleg het eens over een nieuwe landbouwbegroting.

Daarmee gaat er een hoop veranderen voor boeren. Nu krijgen zij nog een vaste subsidie per hectare, maar vanaf 2023 krijgen ze een deel daarvan pas als ze daadwerkelijk aan vergroening doen. Volgens LTO Nederland is dit 'een harde klap' voor veel boeren. "Er is één groot probleem: we moeten meer doen voor minder geld, dat past niet", zegt voorzitter Sjaak van der Tak in Nieuwsuur.

Maar ook Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland spreekt van een 'grote teleurstelling'. "Dit landbouwakkoord gaat er niet voor zorgen dat de noodzakelijke maatregelen voor natuur, milieu en klimaat in landbouw doorgang vinden", zegt De Pater, die het woord voert namens meerdere milieuorganisaties.

'Minimaal 10 procent voor de natuur'

Zo worden de budgetten voor verduurzaming verkeerd besteed in dit akkoord, volgens De Pater. "Boeren hoeven maar een heel klein deel van hun land vrij te houden voor natuur, om in aanmerking te komen voor subsidies. Maar er is veel onderzoek naar gedaan waaruit blijkt dat dit naar minimaal 10 procent moet. Als je die 10 procent inzet voor de natuur, kan je de natuur enorm helpen."

Van der Tak benadrukt op zijn beurt hoeveel boeren al aan stikstofuitstoot hebben verminderd. "We doen in dat opzicht al fantastisch mee. Reken ons af op de doelen en niet op hoe de boer het doet. Laat een boer ruimhartig boeren. Het is niet de bedoeling om de veestapel te verminderen, het is nodig om de stikstofuitstoot te verminderen. Laten we ons dáárop focussen."

Keuzemenu

Daarnaast is de oproep van Van der Tak aan minister Schouten (Landbouw): maak een 'keuzemenu' voor boeren. "Dat je als boer kan zeggen: 'ik wil wel natuurbeheer doen' of 'ik wil wel investeren in de bodem', of 'ik wil wel weidevogels onderhouden'. En zorg ervoor dat de boeren en boerinnen een boterham kunnen betalen, maar dat ze ook kunnen bijdragen aan een duurzamere landbouw."

Naast de kritiek van de boeren en de milieuorganisaties, klinken ook vanuit de Europese Unie niet alleen maar lovende woorden. "Het had voor mij wel verder kunnen gaan", sprak de Commissie-vicevoorzitter Frans Timmermans bijvoorbeeld. Al spreekt hij wel van 'grote stappen in de juiste richting'.

Komende maandag en dinsdag bespreken de Europese ministers van Landbouw het akkoord. Vervolgens moet het ook nog langs het Europees Parlement. "We moeten een kleine slag om de arm houden, want het gaat om heel veel geld en de belangen zijn groot. Maar het lijkt erop dat het eindelijk, na drie jaar, gelukt is", zegt EU-correspondent Kysia Hekster.