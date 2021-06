Beachvolleybalteams bereiken finale en zijn nog in race om olympisch ticket

De mannenduo's Stefan Boermans/Yorick de Groot en Christiaan Varenhorst/Ruben Penninga spelen zaterdag tegen Zwitserland om een olympisch ticket. De vrouwenkoppels Marleen van Iersel/Pleun Ypma en Katja Stam/Raïsa Schoon treffen Rusland in de finale.

De Nederlandse beachvolleybalteams hebben de finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Scheveningen gehaald. Bij de mannen wonnen beide koppels hun wedstrijd tegen Letland. De vrouwen hadden een beslissingswedstrijd nodig tegen Noorwegen om de eindstrijd te halen.

Boermans en De Groot kenden niet veel problemen met het Letse duo Rinkevics/Bedritis. De eerste set werd met 21-13 gewonnen en in de tweede set walsten ze met 21-6 over de Letten heen.

Varenhorst en Penninga namen het op tegen het ervaren duo Samoilovs/Smedins, dat in 2016 al eens samen op de Spelen actief was. Het Nederlandse koppel verloor de eerste set met 21-18, maar knokte zich vervolgens in de wedstrijd. Na een gelijkopgaande strijd sleepte Varenhorst/Penninga de tweede set binnen (24-22).

Ook de derde set was een ware thriller. De Letten kwamen een aantal keer op voorsprong, maar met knap verdedigend werk vochten Varenhorst en Penninga zich telkens weer terug. Bij het tweede matchpoint voor Nederland was het raak en werd een finaleplaats veiliggesteld.

Beslissingswedstrijd vrouwen

Bij de vrouwen moest er een beslissingswedstrijd aan te pas komen tegen Noorwegen om tot een winnaar te komen. Marleen van Iersel en Pleun Ypma hadden hun wedstrijd nog met 2-1 gewonnen, maar Katja Stam en Raïsa Schoon verloren hun duel in twee sets.