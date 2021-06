Amerikaanse volleybalsters winnen Nations League na thriller tegen Brazilië

In 2008 en 2012 won Brazilië de olympische finale. In 2010, 2011 en 2012 won de VS de finale van de World Grand Prix, in 2016 won Brazilië de WGP-finale en in 2019 was de VS weer de sterkste in de finale van de Nations League.

In de derde speelronde van deze editie troffen de twee landen elkaar ook, toen won Amerika met ruime cijfers. Nu werd het een fenomenale thriller, waarin de marge tussen de teams in de eerste drie sets nooit groter was dan twee punten.

Nederlandse ploegen

De Nederlandse volleybalsters sloten vorig weekend het toernooi af met winst op Zuid-Korea en eindigden dankzij die zege als zevende van de zestien landen die deelnamen aan de Nations League. Alleen de beste vier gingen door naar de halve finales.

De mannen wonnen eveneens hun laatste duel in het toernooi van Australië, maar sloten het toernooi als veertiende af. De finale bij de mannen is zondag.